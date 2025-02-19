KurseKategorien
Währungen / DMCY
Zurück zum Aktien

DMCY: Democracy International Fund

29.92 USD 0.42 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DMCY hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.92 bis zu einem Hoch von 29.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Democracy International Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DMCY News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DMCY heute?

Die Aktie von Democracy International Fund (DMCY) notiert heute bei 29.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.50 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DMCY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DMCY Dividenden?

Democracy International Fund wird derzeit mit 29.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DMCY zu verfolgen.

Wie kaufe ich DMCY-Aktien?

Sie können Aktien von Democracy International Fund (DMCY) zum aktuellen Kurs von 29.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.92 oder 30.22 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DMCY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DMCY-Aktien?

Bei einer Investition in Democracy International Fund müssen die jährliche Spanne 23.15 - 30.10 und der aktuelle Kurs 29.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.31% und 15.48%, bevor sie Orders zu 29.92 oder 30.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DMCY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?

Der höchste Kurs von DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) im vergangenen Jahr lag bei 30.10. Innerhalb von 23.15 - 30.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Democracy International Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?

Der niedrigste Kurs von DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) im Laufe des Jahres betrug 23.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.92 und der Spanne 23.15 - 30.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DMCY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DMCY statt?

Democracy International Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.50 und 10.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
29.92 29.92
Jahresspanne
23.15 30.10
Vorheriger Schlusskurs
29.50
Eröffnung
29.92
Bid
29.92
Ask
30.22
Tief
29.92
Hoch
29.92
Volumen
2
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
3.31%
6-Monatsänderung
15.48%
Jahresänderung
10.98%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8