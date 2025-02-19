- Aperçu
DMCY: Democracy International Fund
Le taux de change de DMCY a changé de 1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.92 et à un maximum de 29.92.
Suivez la dynamique Democracy International Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
DMCY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DMCY aujourd'hui ?
L'action Democracy International Fund est cotée à 29.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.42%, a clôturé hier à 29.50 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DMCY présente ces mises à jour.
L'action Democracy International Fund verse-t-elle des dividendes ?
Democracy International Fund est actuellement valorisé à 29.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DMCY.
Comment acheter des actions DMCY ?
Vous pouvez acheter des actions Democracy International Fund au cours actuel de 29.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.92 ou de 30.22, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DMCY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DMCY ?
Investir dans Democracy International Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.15 - 30.10 et le prix actuel 29.92. Beaucoup comparent 3.31% et 15.48% avant de passer des ordres à 29.92 ou 30.22. Consultez le graphique du cours de DMCY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares ?
Le cours le plus élevé de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares l'année dernière était 30.10. Au cours de 23.15 - 30.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Democracy International Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares ?
Le cours le plus bas de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) sur l'année a été 23.15. Sa comparaison avec 29.92 et 23.15 - 30.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DMCY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DMCY a-t-elle été divisée ?
Democracy International Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.50 et 10.98% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.50
- Ouverture
- 29.92
- Bid
- 29.92
- Ask
- 30.22
- Plus Bas
- 29.92
- Plus Haut
- 29.92
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 1.42%
- Changement Mensuel
- 3.31%
- Changement à 6 Mois
- 15.48%
- Changement Annuel
- 10.98%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8