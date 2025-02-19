报价部分
货币 / DMCY
DMCY: Democracy International Fund

29.92 USD 0.42 (1.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DMCY汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点29.92和高点29.92进行交易。

关注Democracy International Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DMCY股票今天的价格是多少？

Democracy International Fund股票今天的定价为29.92。它在1.42%范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到2。DMCY的实时价格图表显示了这些更新。

Democracy International Fund股票是否支付股息？

Democracy International Fund目前的价值为29.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.98%和USD。实时查看图表以跟踪DMCY走势。

如何购买DMCY股票？

您可以以29.92的当前价格购买Democracy International Fund股票。订单通常设置在29.92或30.22附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DMCY的实时图表更新。

如何投资DMCY股票？

投资Democracy International Fund需要考虑年度范围23.15 - 30.10和当前价格29.92。许多人在以29.92或30.22下订单之前，会比较3.31%和。实时查看DMCY价格图表，了解每日变化。

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares的最高价格是30.10。在23.15 - 30.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Democracy International Fund的绩效。

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares股票的最低价格是多少？

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares（DMCY）的最低价格为23.15。将其与当前的29.92和23.15 - 30.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMCY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DMCY股票是什么时候拆分的？

Democracy International Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.50和10.98%中可见。

日范围
29.92 29.92
年范围
23.15 30.10
前一天收盘价
29.50
开盘价
29.92
卖价
29.92
买价
30.22
最低价
29.92
最高价
29.92
交易量
2
日变化
1.42%
月变化
3.31%
6个月变化
15.48%
年变化
10.98%
