DMCY: Democracy International Fund
今日DMCY汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点29.92和高点29.92进行交易。
关注Democracy International Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DMCY股票今天的价格是多少？
Democracy International Fund股票今天的定价为29.92。它在1.42%范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到2。DMCY的实时价格图表显示了这些更新。
Democracy International Fund股票是否支付股息？
Democracy International Fund目前的价值为29.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.98%和USD。实时查看图表以跟踪DMCY走势。
如何购买DMCY股票？
您可以以29.92的当前价格购买Democracy International Fund股票。订单通常设置在29.92或30.22附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DMCY的实时图表更新。
如何投资DMCY股票？
投资Democracy International Fund需要考虑年度范围23.15 - 30.10和当前价格29.92。许多人在以29.92或30.22下订单之前，会比较3.31%和。实时查看DMCY价格图表，了解每日变化。
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares的最高价格是30.10。在23.15 - 30.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Democracy International Fund的绩效。
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares股票的最低价格是多少？
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares（DMCY）的最低价格为23.15。将其与当前的29.92和23.15 - 30.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMCY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DMCY股票是什么时候拆分的？
Democracy International Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.50和10.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.50
- 开盘价
- 29.92
- 卖价
- 29.92
- 买价
- 30.22
- 最低价
- 29.92
- 最高价
- 29.92
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.42%
- 月变化
- 3.31%
- 6个月变化
- 15.48%
- 年变化
- 10.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8