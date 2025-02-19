クォートセクション
通貨 / DMCY
株に戻る

DMCY: Democracy International Fund

29.92 USD 0.42 (1.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DMCYの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり29.92の安値と29.92の高値で取引されました。

Democracy International Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DMCY News

よくあるご質問

DMCY株の現在の価格は？

Democracy International Fundの株価は本日29.92です。1.42%内で取引され、前日の終値は29.50、取引量は2に達しました。DMCYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Democracy International Fundの株は配当を出しますか？

Democracy International Fundの現在の価格は29.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.98%やUSDにも注目します。DMCYの動きはライブチャートで確認できます。

DMCY株を買う方法は？

Democracy International Fundの株は現在29.92で購入可能です。注文は通常29.92または30.22付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。DMCYの最新情報はライブチャートで確認できます。

DMCY株に投資する方法は？

Democracy International Fundへの投資では、年間の値幅23.15 - 30.10と現在の29.92を考慮します。注文は多くの場合29.92や30.22で行われる前に、3.31%や15.48%と比較されます。DMCYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharesの株の最高値は？

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharesの過去1年の最高値は30.10でした。23.15 - 30.10内で株価は大きく変動し、29.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Democracy International Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharesの株の最低値は？

DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares(DMCY)の年間最安値は23.15でした。現在の29.92や23.15 - 30.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DMCYの動きはライブチャートで確認できます。

DMCYの株式分割はいつ行われましたか？

Democracy International Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.50、10.98%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.92 29.92
1年のレンジ
23.15 30.10
以前の終値
29.50
始値
29.92
買値
29.92
買値
30.22
安値
29.92
高値
29.92
出来高
2
1日の変化
1.42%
1ヶ月の変化
3.31%
6ヶ月の変化
15.48%
1年の変化
10.98%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8