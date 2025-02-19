- 概要
DMCY: Democracy International Fund
DMCYの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり29.92の安値と29.92の高値で取引されました。
Democracy International Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
DMCY News
よくあるご質問
DMCY株の現在の価格は？
Democracy International Fundの株価は本日29.92です。1.42%内で取引され、前日の終値は29.50、取引量は2に達しました。DMCYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Democracy International Fundの株は配当を出しますか？
Democracy International Fundの現在の価格は29.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.98%やUSDにも注目します。DMCYの動きはライブチャートで確認できます。
DMCY株を買う方法は？
Democracy International Fundの株は現在29.92で購入可能です。注文は通常29.92または30.22付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。DMCYの最新情報はライブチャートで確認できます。
DMCY株に投資する方法は？
Democracy International Fundへの投資では、年間の値幅23.15 - 30.10と現在の29.92を考慮します。注文は多くの場合29.92や30.22で行われる前に、3.31%や15.48%と比較されます。DMCYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharesの株の最高値は？
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharesの過去1年の最高値は30.10でした。23.15 - 30.10内で株価は大きく変動し、29.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Democracy International Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Sharesの株の最低値は？
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares(DMCY)の年間最安値は23.15でした。現在の29.92や23.15 - 30.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DMCYの動きはライブチャートで確認できます。
DMCYの株式分割はいつ行われましたか？
Democracy International Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.50、10.98%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.50
- 始値
- 29.92
- 買値
- 29.92
- 買値
- 30.22
- 安値
- 29.92
- 高値
- 29.92
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 3.31%
- 6ヶ月の変化
- 15.48%
- 1年の変化
- 10.98%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8