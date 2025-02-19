- Panoramica
DMCY: Democracy International Fund
Il tasso di cambio DMCY ha avuto una variazione del 1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.92 e ad un massimo di 29.92.
Segui le dinamiche di Democracy International Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DMCY oggi?
Oggi le azioni Democracy International Fund sono prezzate a 29.92. Viene scambiato all'interno di 1.42%, la chiusura di ieri è stata 29.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DMCY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Democracy International Fund pagano dividendi?
Democracy International Fund è attualmente valutato a 29.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DMCY.
Come acquistare azioni DMCY?
Puoi acquistare azioni Democracy International Fund al prezzo attuale di 29.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.92 o 30.22, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DMCY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DMCY?
Investire in Democracy International Fund implica considerare l'intervallo annuale 23.15 - 30.10 e il prezzo attuale 29.92. Molti confrontano 3.31% e 15.48% prima di effettuare ordini su 29.92 o 30.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DMCY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
Il prezzo massimo di DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares nell'ultimo anno è stato 30.10. All'interno di 23.15 - 30.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Democracy International Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
Il prezzo più basso di DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) nel corso dell'anno è stato 23.15. Confrontandolo con gli attuali 29.92 e 23.15 - 30.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DMCY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DMCY?
Democracy International Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.50 e 10.98%.
- Chiusura Precedente
- 29.50
- Apertura
- 29.92
- Bid
- 29.92
- Ask
- 30.22
- Minimo
- 29.92
- Massimo
- 29.92
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.42%
- Variazione Mensile
- 3.31%
- Variazione Semestrale
- 15.48%
- Variazione Annuale
- 10.98%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8