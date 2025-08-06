Moedas / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.72 USD 0.12 (0.26%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DKL para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.72 e o mais alto foi 46.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
45.72 46.21
Faixa anual
34.59 48.00
- Fechamento anterior
- 45.84
- Open
- 45.72
- Bid
- 45.72
- Ask
- 46.02
- Low
- 45.72
- High
- 46.21
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- 4.53%
- Mudança de 6 meses
- 5.01%
- Mudança anual
- 3.74%
