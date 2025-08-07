Devises / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.11 USD 0.72 (1.57%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DKL a changé de -1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.02 et à un maximum de 46.19.
Suivez la dynamique Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
45.02 46.19
Range Annuel
34.59 48.00
Clôture Précédente
45.83
- 45.83
Ouverture
46.19
- 46.19
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
Plus Bas
45.02
- 45.02
Plus Haut
46.19
- 46.19
Volume
91
- 91
Changement quotidien
-1.57%
- -1.57%
Changement Mensuel
3.13%
- 3.13%
Changement à 6 Mois
3.61%
- 3.61%
Changement Annuel
2.36%
- 2.36%
20 septembre, samedi