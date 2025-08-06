通貨 / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.83 USD 0.01 (0.02%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DKLの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり45.67の安値と46.21の高値で取引されました。
Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limiteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKL News
1日のレンジ
45.67 46.21
1年のレンジ
34.59 48.00
- 以前の終値
- 45.84
- 始値
- 45.72
- 買値
- 45.83
- 買値
- 46.13
- 安値
- 45.67
- 高値
- 46.21
- 出来高
- 138
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 4.78%
- 6ヶ月の変化
- 5.26%
- 1年の変化
- 3.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K