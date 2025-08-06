통화 / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.11 USD 0.72 (1.57%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DKL 환율이 오늘 -1.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.02이고 고가는 46.19이었습니다.
Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
45.02 46.19
년간 변동
34.59 48.00
- 이전 종가
- 45.83
- 시가
- 46.19
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
- 저가
- 45.02
- 고가
- 46.19
- 볼륨
- 91
- 일일 변동
- -1.57%
- 월 변동
- 3.13%
- 6개월 변동
- 3.61%
- 년간 변동율
- 2.36%
