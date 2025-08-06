Валюты / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.16 USD 0.20 (0.44%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DKL за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.69, а максимальная — 45.45.
Следите за динамикой Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DKL
- Рувен Шпигель продает акции Delek Logistics (DKL) на сумму $11 250
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Energy Stocks With Over 9% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- Delek Logistics Partners (DKL): Profitable And Liquid With Attractive Cash Distributions
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Delek Logistics Partners (DKL) This Year?
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Delek Logistics Partners and RingCentral
- QuantumScape & 2 More Stocks Show Strong Earnings Acceleration
- Wolfe Research upgrades Delek US stock rating to Outperform on SRE benefits
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- TTE & XING Mobility to Unlock High-Growth Battery Cooling Market
- All You Need to Know About Delek Logistics Partners (DKL) Rating Upgrade to Buy
- ET Stock Trades Above 50-Day SMA: Is it Time to Add to Your Portfolio?
- Can Enterprise Products' Expanding DCF Drive Long-Term Upside?
- Columbia High Yield Bond Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INEAX)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enbridge (ENB) This Year?
- Better Energy Stock: Enterprise Products Partners vs. Delek Logistics Partners
- Delek Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- Cheniere Partners Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat
- EOG Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Oil Equivalent Production
- ConocoPhillips Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Improve Y/Y
- Delek Logistics EVP Spiegel sells $11k in shares
- Delek Logistics (DKL) Q2 EBITDA Up 18%
- Earnings call transcript: Delek Logistics misses Q2 2025 forecasts, stock dips
Дневной диапазон
44.69 45.45
Годовой диапазон
34.59 48.00
- Предыдущее закрытие
- 44.96
- Open
- 44.85
- Bid
- 45.16
- Ask
- 45.46
- Low
- 44.69
- High
- 45.45
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 3.72%
- Годовое изменение
- 2.47%
