DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite

45.83 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DKL hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.67 bis zu einem Hoch von 46.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.67 46.21
Jahresspanne
34.59 48.00
Vorheriger Schlusskurs
45.84
Eröffnung
45.72
Bid
45.83
Ask
46.13
Tief
45.67
Hoch
46.21
Volumen
138
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
4.78%
6-Monatsänderung
5.26%
Jahresänderung
3.99%
