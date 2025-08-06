Währungen / DKL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.83 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DKL hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.67 bis zu einem Hoch von 46.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKL News
- Insider-Verkauf bei Delek Logistics: Reuven Spiegel veräußert Anteile
- Spiegel Reuven sells Delek Logistics (DKL) shares for $11,250
- ET Stock Outperforms Its Industry in a Year: How to Play?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Energy Stocks With Over 9% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- Delek Logistics Partners (DKL): Profitable And Liquid With Attractive Cash Distributions
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Delek Logistics Partners (DKL) This Year?
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Delek Logistics Partners and RingCentral
- QuantumScape & 2 More Stocks Show Strong Earnings Acceleration
- Wolfe Research upgrades Delek US stock rating to Outperform on SRE benefits
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Stocks With Over 8% Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- TTE & XING Mobility to Unlock High-Growth Battery Cooling Market
- All You Need to Know About Delek Logistics Partners (DKL) Rating Upgrade to Buy
- ET Stock Trades Above 50-Day SMA: Is it Time to Add to Your Portfolio?
- Can Enterprise Products' Expanding DCF Drive Long-Term Upside?
- Columbia High Yield Bond Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INEAX)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Enbridge (ENB) This Year?
- Better Energy Stock: Enterprise Products Partners vs. Delek Logistics Partners
- Delek Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Plains All American: Supercharged Payouts, Buybacks, And Big M&A Potential (NASDAQ:PAA)
- Cheniere Partners Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat
- EOG Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Oil Equivalent Production
- ConocoPhillips Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Improve Y/Y
- Delek Logistics EVP Spiegel sells $11k in shares
- Delek Logistics (DKL) Q2 EBITDA Up 18%
Tagesspanne
45.67 46.21
Jahresspanne
34.59 48.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.84
- Eröffnung
- 45.72
- Bid
- 45.83
- Ask
- 46.13
- Tief
- 45.67
- Hoch
- 46.21
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 4.78%
- 6-Monatsänderung
- 5.26%
- Jahresänderung
- 3.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K