货币 / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.69 USD 0.53 (1.17%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DKL汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点45.05和高点45.70进行交易。
关注Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DKL新闻
日范围
45.05 45.70
年范围
34.59 48.00
- 前一天收盘价
- 45.16
- 开盘价
- 45.05
- 卖价
- 45.69
- 买价
- 45.99
- 最低价
- 45.05
- 最高价
- 45.70
- 交易量
- 22
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- 4.46%
- 6个月变化
- 4.94%
- 年变化
- 3.68%
