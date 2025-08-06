Currencies / DKL
DKL: Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite
45.45 USD 0.49 (1.09%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DKL exchange rate has changed by 1.09% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 44.69 and at a high of 45.45.
Follow Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limite dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
DKL News
Daily Range
44.69 45.45
Year Range
34.59 48.00
- Previous Close
- 44.96
- Open
- 44.85
- Bid
- 45.45
- Ask
- 45.75
- Low
- 44.69
- High
- 45.45
- Volume
- 38
- Daily Change
- 1.09%
- Month Change
- 3.91%
- 6 Months Change
- 4.39%
- Year Change
- 3.13%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%