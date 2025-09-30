- Visão do mercado
DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi
A taxa do DIVG para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.47 e o mais alto foi 32.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIVG hoje?
Hoje Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) está avaliado em 32.48. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 32.44, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVG em tempo real.
As ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi pagam dividendos?
Atualmente Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi está avaliado em 32.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.14% e USD. Monitore os movimentos de DIVG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIVG?
Você pode comprar ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) pelo preço atual 32.48. Ordens geralmente são executadas perto de 32.48 ou 32.78, enquanto 4 e -0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIVG?
Investir em Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi envolve considerar a faixa anual 27.32 - 32.72 e o preço atual 32.48. Muitos comparam 0.62% e 3.77% antes de enviar ordens em 32.48 ou 32.78. Estude as mudanças diárias de preço de DIVG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
O maior preço de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) no último ano foi 32.72. As ações oscilaram bastante dentro de 27.32 - 32.72, e a comparação com 32.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
O menor preço de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) no ano foi 27.32. A comparação com o preço atual 32.48 e 27.32 - 32.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVG?
No passado Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.44 e 3.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.44
- Open
- 32.63
- Bid
- 32.48
- Ask
- 32.78
- Low
- 32.47
- High
- 32.63
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 0.62%
- Mudança de 6 meses
- 3.77%
- Mudança anual
- 3.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8