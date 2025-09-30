CotizacionesSecciones
Divisas / DIVG
DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi

32.48 USD 0.04 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DIVG de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.47, mientras que el máximo ha alcanzado 32.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DIVG hoy?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) se evalúa hoy en 32.48. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 32.44 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIVG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi se evalúa actualmente en 32.48. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.14% y USD. Monitoree los movimientos de DIVG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DIVG?

Puede comprar acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) al precio actual de 32.48. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.48 o 32.78, mientras que 4 y -0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIVG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DIVG?

Invertir en Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi implica tener en cuenta el rango anual 27.32 - 32.72 y el precio actual 32.48. Muchos comparan 0.62% y 3.77% antes de colocar órdenes en 32.48 o 32.78. Estudie los cambios diarios de precios de DIVG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

El precio más alto de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) en el último año ha sido 32.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.32 - 32.72, una comparación con 32.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

El precio más bajo de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) para el año ha sido 27.32. La comparación con los actuales 32.48 y 27.32 - 32.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIVG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIVG?

En el pasado, Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.44 y 3.14% después de las acciones corporativas.

Rango diario
32.47 32.63
Rango anual
27.32 32.72
Cierres anteriores
32.44
Open
32.63
Bid
32.48
Ask
32.78
Low
32.47
High
32.63
Volumen
4
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
0.62%
Cambio a 6 meses
3.77%
Cambio anual
3.14%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8