DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi
Курс DIVG за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.44, а максимальная — 32.52.
Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVG сегодня?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) сегодня оценивается на уровне 32.44. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 32.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi в настоящее время оценивается в 32.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.02% и USD. Отслеживайте движения DIVG на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVG?
Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) по текущей цене 32.44. Ордера обычно размещаются около 32.44 или 32.74, тогда как 2 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVG?
Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi предполагает учет годового диапазона 27.32 - 32.72 и текущей цены 32.44. Многие сравнивают 0.50% и 3.64% перед размещением ордеров на 32.44 или 32.74. Изучайте ежедневные изменения цены DIVG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
Самая высокая цена Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) за последний год составила 32.72. Акции заметно колебались в пределах 27.32 - 32.72, сравнение с 32.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
Самая низкая цена Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) за год составила 27.32. Сравнение с текущими 32.44 и 27.32 - 32.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVG?
В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.31 и 3.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.31
- Open
- 32.52
- Bid
- 32.44
- Ask
- 32.74
- Low
- 32.44
- High
- 32.52
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 3.64%
- Годовое изменение
- 3.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8