DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi

32.44 USD 0.13 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVG за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.44, а максимальная — 32.52.

Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVG сегодня?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) сегодня оценивается на уровне 32.44. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 32.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi в настоящее время оценивается в 32.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.02% и USD. Отслеживайте движения DIVG на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVG?

Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) по текущей цене 32.44. Ордера обычно размещаются около 32.44 или 32.74, тогда как 2 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVG?

Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi предполагает учет годового диапазона 27.32 - 32.72 и текущей цены 32.44. Многие сравнивают 0.50% и 3.64% перед размещением ордеров на 32.44 или 32.74. Изучайте ежедневные изменения цены DIVG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Самая высокая цена Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) за последний год составила 32.72. Акции заметно колебались в пределах 27.32 - 32.72, сравнение с 32.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Самая низкая цена Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) за год составила 27.32. Сравнение с текущими 32.44 и 27.32 - 32.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVG?

В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.31 и 3.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.44 32.52
Годовой диапазон
27.32 32.72
Предыдущее закрытие
32.31
Open
32.52
Bid
32.44
Ask
32.74
Low
32.44
High
32.52
Объем
2
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
3.64%
Годовое изменение
3.02%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8