DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi

32.48 USD 0.04 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVGの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり32.47の安値と32.63の高値で取引されました。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DIVG株の現在の価格は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの株価は本日32.48です。0.12%内で取引され、前日の終値は32.44、取引量は4に達しました。DIVGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの株は配当を出しますか？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの現在の価格は32.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.14%やUSDにも注目します。DIVGの動きはライブチャートで確認できます。

DIVG株を買う方法は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの株は現在32.48で購入可能です。注文は通常32.48または32.78付近で行われ、4や-0.46%が市場の動きを示します。DIVGの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIVG株に投資する方法は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviへの投資では、年間の値幅27.32 - 32.72と現在の32.48を考慮します。注文は多くの場合32.48や32.78で行われる前に、0.62%や3.77%と比較されます。DIVGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの株の最高値は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの過去1年の最高値は32.72でした。27.32 - 32.72内で株価は大きく変動し、32.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviの株の最低値は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi(DIVG)の年間最安値は27.32でした。現在の32.48や27.32 - 32.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVGの動きはライブチャートで確認できます。

DIVGの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Diviは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.44、3.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.47 32.63
1年のレンジ
27.32 32.72
以前の終値
32.44
始値
32.63
買値
32.48
買値
32.78
安値
32.47
高値
32.63
出来高
4
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
0.62%
6ヶ月の変化
3.77%
1年の変化
3.14%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8