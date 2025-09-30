QuotazioniSezioni
DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi

32.44 USD 0.13 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIVG ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.44 e ad un massimo di 32.52.

Segui le dinamiche di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DIVG oggi?

Oggi le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi sono prezzate a 32.44. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 32.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi pagano dividendi?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi è attualmente valutato a 32.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVG.

Come acquistare azioni DIVG?

Puoi acquistare azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi al prezzo attuale di 32.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.44 o 32.74, mentre 2 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DIVG?

Investire in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi implica considerare l'intervallo annuale 27.32 - 32.72 e il prezzo attuale 32.44. Molti confrontano 0.50% e 3.64% prima di effettuare ordini su 32.44 o 32.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Il prezzo massimo di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi nell'ultimo anno è stato 32.72. All'interno di 27.32 - 32.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Il prezzo più basso di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) nel corso dell'anno è stato 27.32. Confrontandolo con gli attuali 32.44 e 27.32 - 32.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVG?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.31 e 3.02%.

Intervallo Giornaliero
32.44 32.52
Intervallo Annuale
27.32 32.72
Chiusura Precedente
32.31
Apertura
32.52
Bid
32.44
Ask
32.74
Minimo
32.44
Massimo
32.52
Volume
2
Variazione giornaliera
0.40%
Variazione Mensile
0.50%
Variazione Semestrale
3.64%
Variazione Annuale
3.02%
