KurseKategorien
Währungen / DIVG
Zurück zum Aktien

DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi

32.48 USD 0.04 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIVG hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.47 bis zu einem Hoch von 32.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DIVG heute?

Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) notiert heute bei 32.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.44 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von DIVG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DIVG Dividenden?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi wird derzeit mit 32.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVG zu verfolgen.

Wie kaufe ich DIVG-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) zum aktuellen Kurs von 32.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.48 oder 32.78 platziert, während 4 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DIVG-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi müssen die jährliche Spanne 27.32 - 32.72 und der aktuelle Kurs 32.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 3.77%, bevor sie Orders zu 32.48 oder 32.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Der höchste Kurs von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) im vergangenen Jahr lag bei 32.72. Innerhalb von 27.32 - 32.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?

Der niedrigste Kurs von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) im Laufe des Jahres betrug 27.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.48 und der Spanne 27.32 - 32.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DIVG statt?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.44 und 3.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
32.47 32.63
Jahresspanne
27.32 32.72
Vorheriger Schlusskurs
32.44
Eröffnung
32.63
Bid
32.48
Ask
32.78
Tief
32.47
Hoch
32.63
Volumen
4
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
3.77%
Jahresänderung
3.14%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8