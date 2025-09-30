- Übersicht
DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi
Der Wechselkurs von DIVG hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.47 bis zu einem Hoch von 32.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIVG heute?
Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) notiert heute bei 32.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.44 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von DIVG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIVG Dividenden?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi wird derzeit mit 32.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVG zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIVG-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) zum aktuellen Kurs von 32.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.48 oder 32.78 platziert, während 4 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIVG-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi müssen die jährliche Spanne 27.32 - 32.72 und der aktuelle Kurs 32.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 3.77%, bevor sie Orders zu 32.48 oder 32.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
Der höchste Kurs von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) im vergangenen Jahr lag bei 32.72. Innerhalb von 27.32 - 32.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi?
Der niedrigste Kurs von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) im Laufe des Jahres betrug 27.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.48 und der Spanne 27.32 - 32.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIVG statt?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.44 und 3.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.44
- Eröffnung
- 32.63
- Bid
- 32.48
- Ask
- 32.78
- Tief
- 32.47
- Hoch
- 32.63
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 3.77%
- Jahresänderung
- 3.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8