DIVG: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi
Le taux de change de DIVG a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.44 et à un maximum de 32.52.
Suivez la dynamique Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIVG aujourd'hui ?
L'action Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi est cotée à 32.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 32.31 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DIVG présente ces mises à jour.
L'action Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi est actuellement valorisé à 32.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIVG.
Comment acheter des actions DIVG ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi au cours actuel de 32.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.44 ou de 32.74, le 2 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIVG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIVG ?
Investir dans Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.32 - 32.72 et le prix actuel 32.44. Beaucoup comparent 0.50% et 3.64% avant de passer des ordres à 32.44 ou 32.74. Consultez le graphique du cours de DIVG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi ?
Le cours le plus élevé de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi l'année dernière était 32.72. Au cours de 27.32 - 32.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi ?
Le cours le plus bas de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi (DIVG) sur l'année a été 27.32. Sa comparaison avec 32.44 et 27.32 - 32.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIVG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIVG a-t-elle été divisée ?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P 500 High Divi a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.31 et 3.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.31
- Ouverture
- 32.52
- Bid
- 32.44
- Ask
- 32.74
- Plus Bas
- 32.44
- Plus Haut
- 32.52
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 3.64%
- Changement Annuel
- 3.02%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8