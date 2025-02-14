- Visão do mercado
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
A taxa do DIAL para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.46 e o mais alto foi 18.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DIAL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIAL hoje?
Hoje Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) está avaliado em 18.46. O instrumento é negociado dentro de -0.11%, o fechamento de ontem foi 18.48, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIAL em tempo real.
As ações de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF pagam dividendos?
Atualmente Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF está avaliado em 18.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.05% e USD. Monitore os movimentos de DIAL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIAL?
Você pode comprar ações de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) pelo preço atual 18.46. Ordens geralmente são executadas perto de 18.46 ou 18.76, enquanto 59 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIAL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIAL?
Investir em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF envolve considerar a faixa anual 17.27 - 18.57 e o preço atual 18.46. Muitos comparam 1.71% e 3.53% antes de enviar ordens em 18.46 ou 18.76. Estude as mudanças diárias de preço de DIAL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
O maior preço de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) no último ano foi 18.57. As ações oscilaram bastante dentro de 17.27 - 18.57, e a comparação com 18.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
O menor preço de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) no ano foi 17.27. A comparação com o preço atual 18.46 e 17.27 - 18.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIAL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIAL?
No passado Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.48 e 0.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.48
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.46
- Ask
- 18.76
- Low
- 18.46
- High
- 18.48
- Volume
- 59
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 3.53%
- Mudança anual
- 0.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8