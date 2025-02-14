- Übersicht
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Der Wechselkurs von DIAL hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.46 bis zu einem Hoch von 18.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DIAL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIAL heute?
Die Aktie von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) notiert heute bei 18.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.48 und das Handelsvolumen erreichte 70. Das Live-Chart von DIAL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIAL Dividenden?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF wird derzeit mit 18.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIAL zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIAL-Aktien?
Sie können Aktien von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) zum aktuellen Kurs von 18.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.47 oder 18.77 platziert, während 70 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIAL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIAL-Aktien?
Bei einer Investition in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF müssen die jährliche Spanne 17.27 - 18.57 und der aktuelle Kurs 18.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.76% und 3.59%, bevor sie Orders zu 18.47 oder 18.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIAL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Der höchste Kurs von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) im vergangenen Jahr lag bei 18.57. Innerhalb von 17.27 - 18.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Der niedrigste Kurs von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) im Laufe des Jahres betrug 17.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.47 und der Spanne 17.27 - 18.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIAL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIAL statt?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.48 und 0.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.48
- Eröffnung
- 18.46
- Bid
- 18.47
- Ask
- 18.77
- Tief
- 18.46
- Hoch
- 18.48
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 1.76%
- 6-Monatsänderung
- 3.59%
- Jahresänderung
- 0.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8