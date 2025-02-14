クォートセクション
DIAL
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

18.46 USD 0.02 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIALの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.46の安値と18.48の高値で取引されました。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DIAL株の現在の価格は？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株価は本日18.46です。-0.11%内で取引され、前日の終値は18.48、取引量は31に達しました。DIALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株は配当を出しますか？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの現在の価格は18.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.05%やUSDにも注目します。DIALの動きはライブチャートで確認できます。

DIAL株を買う方法は？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株は現在18.46で購入可能です。注文は通常18.46または18.76付近で行われ、31や0.00%が市場の動きを示します。DIALの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIAL株に投資する方法は？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFへの投資では、年間の値幅17.27 - 18.57と現在の18.46を考慮します。注文は多くの場合18.46や18.76で行われる前に、1.71%や3.53%と比較されます。DIALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株の最高値は？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの過去1年の最高値は18.57でした。17.27 - 18.57内で株価は大きく変動し、18.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株の最低値は？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF(DIAL)の年間最安値は17.27でした。現在の18.46や17.27 - 18.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIALの動きはライブチャートで確認できます。

DIALの株式分割はいつ行われましたか？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.48、0.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.46 18.48
1年のレンジ
17.27 18.57
以前の終値
18.48
始値
18.46
買値
18.46
買値
18.76
安値
18.46
高値
18.48
出来高
31
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
1.71%
6ヶ月の変化
3.53%
1年の変化
0.05%
