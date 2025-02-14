- 概要
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIALの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.46の安値と18.48の高値で取引されました。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DIAL News
よくあるご質問
DIAL株の現在の価格は？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株価は本日18.46です。-0.11%内で取引され、前日の終値は18.48、取引量は31に達しました。DIALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株は配当を出しますか？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの現在の価格は18.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.05%やUSDにも注目します。DIALの動きはライブチャートで確認できます。
DIAL株を買う方法は？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株は現在18.46で購入可能です。注文は通常18.46または18.76付近で行われ、31や0.00%が市場の動きを示します。DIALの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIAL株に投資する方法は？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFへの投資では、年間の値幅17.27 - 18.57と現在の18.46を考慮します。注文は多くの場合18.46や18.76で行われる前に、1.71%や3.53%と比較されます。DIALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株の最高値は？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの過去1年の最高値は18.57でした。17.27 - 18.57内で株価は大きく変動し、18.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株の最低値は？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF(DIAL)の年間最安値は17.27でした。現在の18.46や17.27 - 18.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIALの動きはライブチャートで確認できます。
DIALの株式分割はいつ行われましたか？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.48、0.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.48
- 始値
- 18.46
- 買値
- 18.46
- 買値
- 18.76
- 安値
- 18.46
- 高値
- 18.48
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -0.11%
- 1ヶ月の変化
- 1.71%
- 6ヶ月の変化
- 3.53%
- 1年の変化
- 0.05%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8