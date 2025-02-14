- Обзор рынка
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Курс DIAL за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.45, а максимальная — 18.48.
Следите за динамикой Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIAL сегодня?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) сегодня оценивается на уровне 18.48. Инструмент торгуется в пределах 0.27%, вчерашнее закрытие составило 18.43, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF в настоящее время оценивается в 18.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.16% и USD. Отслеживайте движения DIAL на графике в реальном времени.
Как купить акции DIAL?
Вы можете купить акции Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) по текущей цене 18.48. Ордера обычно размещаются около 18.48 или 18.78, тогда как 30 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIAL?
Инвестирование в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 17.27 - 18.57 и текущей цены 18.48. Многие сравнивают 1.82% и 3.65% перед размещением ордеров на 18.48 или 18.78. Изучайте ежедневные изменения цены DIAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Самая высокая цена Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) за последний год составила 18.57. Акции заметно колебались в пределах 17.27 - 18.57, сравнение с 18.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Самая низкая цена Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) за год составила 17.27. Сравнение с текущими 18.48 и 17.27 - 18.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIAL?
В прошлом Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.43 и 0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.43
- Open
- 18.45
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- Low
- 18.45
- High
- 18.48
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 3.65%
- Годовое изменение
- 0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8