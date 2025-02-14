- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
El tipo de cambio de DIAL de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.46, mientras que el máximo ha alcanzado 18.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIAL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DIAL hoy?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) se evalúa hoy en 18.46. El instrumento se negocia dentro de -0.11%; el cierre de ayer ha sido 18.48 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIAL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF se evalúa actualmente en 18.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.05% y USD. Monitoree los movimientos de DIAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DIAL?
Puede comprar acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) al precio actual de 18.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.46 o 18.76, mientras que 31 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DIAL?
Invertir en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.27 - 18.57 y el precio actual 18.46. Muchos comparan 1.71% y 3.53% antes de colocar órdenes en 18.46 o 18.76. Estudie los cambios diarios de precios de DIAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
El precio más alto de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en el último año ha sido 18.57. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.27 - 18.57, una comparación con 18.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
El precio más bajo de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) para el año ha sido 17.27. La comparación con los actuales 18.46 y 17.27 - 18.57 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIAL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIAL?
En el pasado, Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.48 y 0.05% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.48
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.46
- Ask
- 18.76
- Low
- 18.46
- High
- 18.48
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 3.53%
- Cambio anual
- 0.05%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8