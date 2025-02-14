报价部分
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

18.46 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIAL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.46和高点18.48进行交易。

关注Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DIAL新闻

常见问题解答

DIAL股票今天的价格是多少？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票今天的定价为18.46。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为18.48，交易量达到31。DIAL的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票是否支付股息？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF目前的价值为18.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.05%和USD。实时查看图表以跟踪DIAL走势。

如何购买DIAL股票？

您可以以18.46的当前价格购买Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票。订单通常设置在18.46或18.76附近，而31和0.00%显示市场活动。立即关注DIAL的实时图表更新。

如何投资DIAL股票？

投资Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF需要考虑年度范围17.27 - 18.57和当前价格18.46。许多人在以18.46或18.76下订单之前，会比较1.71%和。实时查看DIAL价格图表，了解每日变化。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF的最高价格是18.57。在17.27 - 18.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF的绩效。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF（DIAL）的最低价格为17.27。将其与当前的18.46和17.27 - 18.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIAL股票是什么时候拆分的？

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.48和0.05%中可见。

日范围
18.46 18.48
年范围
17.27 18.57
前一天收盘价
18.48
开盘价
18.46
卖价
18.46
买价
18.76
最低价
18.46
最高价
18.48
交易量
31
日变化
-0.11%
月变化
1.71%
6个月变化
3.53%
年变化
0.05%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8