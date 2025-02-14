DIAL股票今天的价格是多少？ Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票今天的定价为18.46。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为18.48，交易量达到31。DIAL的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票是否支付股息？ Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF目前的价值为18.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.05%和USD。实时查看图表以跟踪DIAL走势。

如何购买DIAL股票？ 您可以以18.46的当前价格购买Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票。订单通常设置在18.46或18.76附近，而31和0.00%显示市场活动。立即关注DIAL的实时图表更新。

如何投资DIAL股票？ 投资Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF需要考虑年度范围17.27 - 18.57和当前价格18.46。许多人在以18.46或18.76下订单之前，会比较1.71%和。实时查看DIAL价格图表，了解每日变化。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF的最高价格是18.57。在17.27 - 18.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF的绩效。

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票的最低价格是多少？ Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF（DIAL）的最低价格为17.27。将其与当前的18.46和17.27 - 18.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。