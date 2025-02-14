DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
今日DIAL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.46和高点18.48进行交易。
关注Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DIAL新闻
常见问题解答
DIAL股票今天的价格是多少？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票今天的定价为18.46。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为18.48，交易量达到31。DIAL的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票是否支付股息？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF目前的价值为18.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.05%和USD。实时查看图表以跟踪DIAL走势。
如何购买DIAL股票？
您可以以18.46的当前价格购买Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票。订单通常设置在18.46或18.76附近，而31和0.00%显示市场活动。立即关注DIAL的实时图表更新。
如何投资DIAL股票？
投资Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF需要考虑年度范围17.27 - 18.57和当前价格18.46。许多人在以18.46或18.76下订单之前，会比较1.71%和。实时查看DIAL价格图表，了解每日变化。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF的最高价格是18.57。在17.27 - 18.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF的绩效。
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF（DIAL）的最低价格为17.27。将其与当前的18.46和17.27 - 18.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIAL股票是什么时候拆分的？
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.48和0.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.48
- 开盘价
- 18.46
- 卖价
- 18.46
- 买价
- 18.76
- 最低价
- 18.46
- 最高价
- 18.48
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 3.53%
- 年变化
- 0.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8