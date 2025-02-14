- Panoramica
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Il tasso di cambio DIAL ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.45 e ad un massimo di 18.48.
Segui le dinamiche di Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DIAL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIAL oggi?
Oggi le azioni Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF sono prezzate a 18.48. Viene scambiato all'interno di 0.27%, la chiusura di ieri è stata 18.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 30. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIAL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF pagano dividendi?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF è attualmente valutato a 18.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIAL.
Come acquistare azioni DIAL?
Puoi acquistare azioni Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF al prezzo attuale di 18.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.48 o 18.78, mentre 30 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIAL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIAL?
Investire in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.27 - 18.57 e il prezzo attuale 18.48. Molti confrontano 1.82% e 3.65% prima di effettuare ordini su 18.48 o 18.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIAL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Il prezzo massimo di Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF nell'ultimo anno è stato 18.57. All'interno di 17.27 - 18.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF?
Il prezzo più basso di Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) nel corso dell'anno è stato 17.27. Confrontandolo con gli attuali 18.48 e 17.27 - 18.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIAL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIAL?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.43 e 0.16%.
- Chiusura Precedente
- 18.43
- Apertura
- 18.45
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- Minimo
- 18.45
- Massimo
- 18.48
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 1.82%
- Variazione Semestrale
- 3.65%
- Variazione Annuale
- 0.16%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8