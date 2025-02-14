- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DIAL: Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Le taux de change de DIAL a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.45 et à un maximum de 18.48.
Suivez la dynamique Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIAL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIAL aujourd'hui ?
L'action Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF est cotée à 18.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.27%, a clôturé hier à 18.43 et son volume d'échange a atteint 30. Le graphique en temps réel du cours de DIAL présente ces mises à jour.
L'action Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF verse-t-elle des dividendes ?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF est actuellement valorisé à 18.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIAL.
Comment acheter des actions DIAL ?
Vous pouvez acheter des actions Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF au cours actuel de 18.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.48 ou de 18.78, le 30 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIAL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIAL ?
Investir dans Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.27 - 18.57 et le prix actuel 18.48. Beaucoup comparent 1.82% et 3.65% avant de passer des ordres à 18.48 ou 18.78. Consultez le graphique du cours de DIAL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF ?
Le cours le plus élevé de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF l'année dernière était 18.57. Au cours de 17.27 - 18.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF ?
Le cours le plus bas de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) sur l'année a été 17.27. Sa comparaison avec 18.48 et 17.27 - 18.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIAL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIAL a-t-elle été divisée ?
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.43 et 0.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.43
- Ouverture
- 18.45
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- Plus Bas
- 18.45
- Plus Haut
- 18.48
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 1.82%
- Changement à 6 Mois
- 3.65%
- Changement Annuel
- 0.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8