Moedas / DGICB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
16.60 USD 0.31 (1.83%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DGICB para hoje mudou para -1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.10 e o mais alto foi 16.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Donegal Group Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
DGICB Notícias
- Donegal Mutual compra ações da Donegal Group no valor de US$ 702 mil
- Donegal Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
- Donegal B earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Donegal Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
Faixa diária
15.10 16.60
Faixa anual
12.69 20.30
- Fechamento anterior
- 16.91
- Open
- 15.10
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 15.10
- High
- 16.60
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -1.83%
- Mudança mensal
- 11.56%
- Mudança de 6 meses
- -2.35%
- Mudança anual
- 27.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh