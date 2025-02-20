CotaçõesSeções
Moedas / DGICB
Voltar para Ações

DGICB: Donegal Group Inc - Class B

16.60 USD 0.31 (1.83%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DGICB para hoje mudou para -1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.10 e o mais alto foi 16.60.

Veja a dinâmica do par de moedas Donegal Group Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGICB Notícias

Faixa diária
15.10 16.60
Faixa anual
12.69 20.30
Fechamento anterior
16.91
Open
15.10
Bid
16.60
Ask
16.90
Low
15.10
High
16.60
Volume
2
Mudança diária
-1.83%
Mudança mensal
11.56%
Mudança de 6 meses
-2.35%
Mudança anual
27.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh