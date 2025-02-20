QuotazioniSezioni
Valute / DGICB
Tornare a Azioni

DGICB: Donegal Group Inc - Class B

17.90 USD 1.30 (7.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DGICB ha avuto una variazione del 7.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.83 e ad un massimo di 17.90.

Segui le dinamiche di Donegal Group Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGICB News

Intervallo Giornaliero
16.83 17.90
Intervallo Annuale
12.69 20.30
Chiusura Precedente
16.60
Apertura
16.83
Bid
17.90
Ask
18.20
Minimo
16.83
Massimo
17.90
Volume
9
Variazione giornaliera
7.83%
Variazione Mensile
20.30%
Variazione Semestrale
5.29%
Variazione Annuale
37.59%
21 settembre, domenica