DGICB: Donegal Group Inc - Class B
17.90 USD 1.30 (7.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DGICB ha avuto una variazione del 7.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.83 e ad un massimo di 17.90.
Segui le dinamiche di Donegal Group Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.83 17.90
Intervallo Annuale
12.69 20.30
- Chiusura Precedente
- 16.60
- Apertura
- 16.83
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Minimo
- 16.83
- Massimo
- 17.90
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 7.83%
- Variazione Mensile
- 20.30%
- Variazione Semestrale
- 5.29%
- Variazione Annuale
- 37.59%
21 settembre, domenica