DGICB: Donegal Group Inc - Class B
16.60 USD 0.31 (1.83%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DGICB de hoy ha cambiado un -1.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.10, mientras que el máximo ha alcanzado 16.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Donegal Group Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DGICB News
- Donegal Mutual compra acciones de Donegal Group por $702,000
- Donegal Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
- Donegal B earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Donegal Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
Rango diario
15.10 16.60
Rango anual
12.69 20.30
- Cierres anteriores
- 16.91
- Open
- 15.10
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 15.10
- High
- 16.60
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -1.83%
- Cambio mensual
- 11.56%
- Cambio a 6 meses
- -2.35%
- Cambio anual
- 27.59%
