Devises / DGICB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
17.90 USD 1.30 (7.83%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DGICB a changé de 7.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.83 et à un maximum de 17.90.
Suivez la dynamique Donegal Group Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGICB Nouvelles
- Donegal Mutual achète des actions Donegal Group pour 735.709€
- Donegal Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
- Donegal B earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Donegal Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
Range quotidien
16.83 17.90
Range Annuel
12.69 20.30
- Clôture Précédente
- 16.60
- Ouverture
- 16.83
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Plus Bas
- 16.83
- Plus Haut
- 17.90
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 7.83%
- Changement Mensuel
- 20.30%
- Changement à 6 Mois
- 5.29%
- Changement Annuel
- 37.59%
20 septembre, samedi