货币 / DGICB
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
16.60 USD 0.31 (1.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DGICB汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点15.10和高点16.60进行交易。
关注Donegal Group Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DGICB新闻
日范围
15.10 16.60
年范围
12.69 20.30
- 前一天收盘价
- 16.91
- 开盘价
- 15.10
- 卖价
- 16.60
- 买价
- 16.90
- 最低价
- 15.10
- 最高价
- 16.60
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.83%
- 月变化
- 11.56%
- 6个月变化
- -2.35%
- 年变化
- 27.59%
