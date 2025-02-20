Währungen / DGICB
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
16.60 USD 0.31 (1.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DGICB hat sich für heute um -1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.10 bis zu einem Hoch von 16.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Donegal Group Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.10 16.60
Jahresspanne
12.69 20.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.91
- Eröffnung
- 15.10
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Tief
- 15.10
- Hoch
- 16.60
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.83%
- Monatsänderung
- 11.56%
- 6-Monatsänderung
- -2.35%
- Jahresänderung
- 27.59%
