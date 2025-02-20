Валюты / DGICB
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
16.60 USD 0.31 (1.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGICB за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.10, а максимальная — 16.60.
Следите за динамикой Donegal Group Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
15.10 16.60
Годовой диапазон
12.69 20.30
- Предыдущее закрытие
- 16.91
- Open
- 15.10
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 15.10
- High
- 16.60
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- 11.56%
- 6-месячное изменение
- -2.35%
- Годовое изменение
- 27.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.