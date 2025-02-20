КотировкиРазделы
Валюты / DGICB
Назад в Рынок акций США

DGICB: Donegal Group Inc - Class B

16.60 USD 0.31 (1.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGICB за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.10, а максимальная — 16.60.

Следите за динамикой Donegal Group Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DGICB

Дневной диапазон
15.10 16.60
Годовой диапазон
12.69 20.30
Предыдущее закрытие
16.91
Open
15.10
Bid
16.60
Ask
16.90
Low
15.10
High
16.60
Объем
2
Дневное изменение
-1.83%
Месячное изменение
11.56%
6-месячное изменение
-2.35%
Годовое изменение
27.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.