クォートセクション
通貨 / DGICB
株に戻る

DGICB: Donegal Group Inc - Class B

16.60 USD 0.31 (1.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DGICBの今日の為替レートは、-1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり15.10の安値と16.60の高値で取引されました。

Donegal Group Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGICB News

1日のレンジ
15.10 16.60
1年のレンジ
12.69 20.30
以前の終値
16.91
始値
15.10
買値
16.60
買値
16.90
安値
15.10
高値
16.60
出来高
2
1日の変化
-1.83%
1ヶ月の変化
11.56%
6ヶ月の変化
-2.35%
1年の変化
27.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K