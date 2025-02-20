通貨 / DGICB
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
16.60 USD 0.31 (1.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DGICBの今日の為替レートは、-1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり15.10の安値と16.60の高値で取引されました。
Donegal Group Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DGICB News
- ドネガル・ミューチュアル、7万2千ドル相当のドネガル・グループ株式を購入
- Donegal Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
- Donegal B earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Donegal Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DGICA)
1日のレンジ
15.10 16.60
1年のレンジ
12.69 20.30
- 以前の終値
- 16.91
- 始値
- 15.10
- 買値
- 16.60
- 買値
- 16.90
- 安値
- 15.10
- 高値
- 16.60
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -1.83%
- 1ヶ月の変化
- 11.56%
- 6ヶ月の変化
- -2.35%
- 1年の変化
- 27.59%
