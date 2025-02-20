통화 / DGICB
DGICB: Donegal Group Inc - Class B
17.90 USD 1.30 (7.83%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DGICB 환율이 오늘 7.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.83이고 고가는 17.90이었습니다.
Donegal Group Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.83 17.90
년간 변동
12.69 20.30
- 이전 종가
- 16.60
- 시가
- 16.83
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- 저가
- 16.83
- 고가
- 17.90
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- 7.83%
- 월 변동
- 20.30%
- 6개월 변동
- 5.29%
- 년간 변동율
- 37.59%
20 9월, 토요일