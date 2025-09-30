- Visão do mercado
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
A taxa do DFSCW para hoje mudou para 2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0401 e o mais alto foi 0.0499.
Veja a dinâmica do par de moedas DEFSEC Technologies Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFSCW hoje?
Hoje DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) está avaliado em 0.0401. O instrumento é negociado dentro de 2.04%, o fechamento de ontem foi 0.0393, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFSCW em tempo real.
As ações de DEFSEC Technologies Inc. pagam dividendos?
Atualmente DEFSEC Technologies Inc. está avaliado em 0.0401. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -42.71% e USD. Monitore os movimentos de DFSCW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFSCW?
Você pode comprar ações de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) pelo preço atual 0.0401. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0401 ou 0.0431, enquanto 4 e -12.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFSCW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFSCW?
Investir em DEFSEC Technologies Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0200 - 0.0700 e o preço atual 0.0401. Muitos comparam 28.94% e -42.71% antes de enviar ordens em 0.0401 ou 0.0431. Estude as mudanças diárias de preço de DFSCW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DEFSEC Technologies Inc.?
O maior preço de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) no último ano foi 0.0700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0200 - 0.0700, e a comparação com 0.0393 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DEFSEC Technologies Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DEFSEC Technologies Inc.?
O menor preço de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) no ano foi 0.0200. A comparação com o preço atual 0.0401 e 0.0200 - 0.0700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFSCW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFSCW?
No passado DEFSEC Technologies Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0393 e -42.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0393
- Open
- 0.0459
- Bid
- 0.0401
- Ask
- 0.0431
- Low
- 0.0401
- High
- 0.0499
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 2.04%
- Mudança mensal
- 28.94%
- Mudança de 6 meses
- -42.71%
- Mudança anual
- -42.71%
