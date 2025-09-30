- Panoramica
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
Il tasso di cambio DFSCW ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0401 e ad un massimo di 0.0499.
Segui le dinamiche di DEFSEC Technologies Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFSCW oggi?
Oggi le azioni DEFSEC Technologies Inc. sono prezzate a 0.0401. Viene scambiato all'interno di 2.04%, la chiusura di ieri è stata 0.0393 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFSCW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DEFSEC Technologies Inc. pagano dividendi?
DEFSEC Technologies Inc. è attualmente valutato a 0.0401. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -42.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFSCW.
Come acquistare azioni DFSCW?
Puoi acquistare azioni DEFSEC Technologies Inc. al prezzo attuale di 0.0401. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0401 o 0.0431, mentre 4 e -12.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFSCW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFSCW?
Investire in DEFSEC Technologies Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0200 - 0.0700 e il prezzo attuale 0.0401. Molti confrontano 28.94% e -42.71% prima di effettuare ordini su 0.0401 o 0.0431. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFSCW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DEFSEC Technologies Inc.?
Il prezzo massimo di DEFSEC Technologies Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0700. All'interno di 0.0200 - 0.0700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0393 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DEFSEC Technologies Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DEFSEC Technologies Inc.?
Il prezzo più basso di DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) nel corso dell'anno è stato 0.0200. Confrontandolo con gli attuali 0.0401 e 0.0200 - 0.0700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFSCW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFSCW?
DEFSEC Technologies Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0393 e -42.71%.
- Chiusura Precedente
- 0.0393
- Apertura
- 0.0459
- Bid
- 0.0401
- Ask
- 0.0431
- Minimo
- 0.0401
- Massimo
- 0.0499
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 2.04%
- Variazione Mensile
- 28.94%
- Variazione Semestrale
- -42.71%
- Variazione Annuale
- -42.71%
