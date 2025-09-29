DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
今日DFSCW汇率已更改2.04%。当日，交易品种以低点0.0401和高点0.0499进行交易。
关注DEFSEC Technologies Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFSCW股票今天的价格是多少？
DEFSEC Technologies Inc.股票今天的定价为0.0401。它在2.04%范围内交易，昨天的收盘价为0.0393，交易量达到4。DFSCW的实时价格图表显示了这些更新。
DEFSEC Technologies Inc.股票是否支付股息？
DEFSEC Technologies Inc.目前的价值为0.0401。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.71%和USD。实时查看图表以跟踪DFSCW走势。
如何购买DFSCW股票？
您可以以0.0401的当前价格购买DEFSEC Technologies Inc.股票。订单通常设置在0.0401或0.0431附近，而4和-12.64%显示市场活动。立即关注DFSCW的实时图表更新。
如何投资DFSCW股票？
投资DEFSEC Technologies Inc.需要考虑年度范围0.0200 - 0.0700和当前价格0.0401。许多人在以0.0401或0.0431下订单之前，会比较28.94%和。实时查看DFSCW价格图表，了解每日变化。
DEFSEC Technologies Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DEFSEC Technologies Inc.的最高价格是0.0700。在0.0200 - 0.0700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DEFSEC Technologies Inc.的绩效。
DEFSEC Technologies Inc.股票的最低价格是多少？
DEFSEC Technologies Inc.（DFSCW）的最低价格为0.0200。将其与当前的0.0401和0.0200 - 0.0700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSCW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFSCW股票是什么时候拆分的？
DEFSEC Technologies Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0393和-42.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0393
- 开盘价
- 0.0459
- 卖价
- 0.0401
- 买价
- 0.0431
- 最低价
- 0.0401
- 最高价
- 0.0499
- 交易量
- 4
- 日变化
- 2.04%
- 月变化
- 28.94%
- 6个月变化
- -42.71%
- 年变化
- -42.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值