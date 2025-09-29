报价部分
货币 / DFSCW
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.

0.0401 USD 0.0008 (2.04%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFSCW汇率已更改2.04%。当日，交易品种以低点0.0401和高点0.0499进行交易。

关注DEFSEC Technologies Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFSCW股票今天的价格是多少？

DEFSEC Technologies Inc.股票今天的定价为0.0401。它在2.04%范围内交易，昨天的收盘价为0.0393，交易量达到4。DFSCW的实时价格图表显示了这些更新。

DEFSEC Technologies Inc.股票是否支付股息？

DEFSEC Technologies Inc.目前的价值为0.0401。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.71%和USD。实时查看图表以跟踪DFSCW走势。

如何购买DFSCW股票？

您可以以0.0401的当前价格购买DEFSEC Technologies Inc.股票。订单通常设置在0.0401或0.0431附近，而4和-12.64%显示市场活动。立即关注DFSCW的实时图表更新。

如何投资DFSCW股票？

投资DEFSEC Technologies Inc.需要考虑年度范围0.0200 - 0.0700和当前价格0.0401。许多人在以0.0401或0.0431下订单之前，会比较28.94%和。实时查看DFSCW价格图表，了解每日变化。

DEFSEC Technologies Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DEFSEC Technologies Inc.的最高价格是0.0700。在0.0200 - 0.0700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DEFSEC Technologies Inc.的绩效。

DEFSEC Technologies Inc.股票的最低价格是多少？

DEFSEC Technologies Inc.（DFSCW）的最低价格为0.0200。将其与当前的0.0401和0.0200 - 0.0700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSCW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFSCW股票是什么时候拆分的？

DEFSEC Technologies Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0393和-42.71%中可见。

日范围
0.0401 0.0499
年范围
0.0200 0.0700
前一天收盘价
0.0393
开盘价
0.0459
卖价
0.0401
买价
0.0431
最低价
0.0401
最高价
0.0499
交易量
4
日变化
2.04%
月变化
28.94%
6个月变化
-42.71%
年变化
-42.71%
