DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
Le taux de change de DFSCW a changé de 2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0401 et à un maximum de 0.0499.
Suivez la dynamique DEFSEC Technologies Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFSCW aujourd'hui ?
L'action DEFSEC Technologies Inc. est cotée à 0.0401 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.04%, a clôturé hier à 0.0393 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DFSCW présente ces mises à jour.
L'action DEFSEC Technologies Inc. verse-t-elle des dividendes ?
DEFSEC Technologies Inc. est actuellement valorisé à 0.0401. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -42.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFSCW.
Comment acheter des actions DFSCW ?
Vous pouvez acheter des actions DEFSEC Technologies Inc. au cours actuel de 0.0401. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0401 ou de 0.0431, le 4 et le -12.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFSCW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFSCW ?
Investir dans DEFSEC Technologies Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0200 - 0.0700 et le prix actuel 0.0401. Beaucoup comparent 28.94% et -42.71% avant de passer des ordres à 0.0401 ou 0.0431. Consultez le graphique du cours de DFSCW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DEFSEC Technologies Inc. ?
Le cours le plus élevé de DEFSEC Technologies Inc. l'année dernière était 0.0700. Au cours de 0.0200 - 0.0700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0393 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DEFSEC Technologies Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DEFSEC Technologies Inc. ?
Le cours le plus bas de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) sur l'année a été 0.0200. Sa comparaison avec 0.0401 et 0.0200 - 0.0700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFSCW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFSCW a-t-elle été divisée ?
DEFSEC Technologies Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0393 et -42.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0393
- Ouverture
- 0.0459
- Bid
- 0.0401
- Ask
- 0.0431
- Plus Bas
- 0.0401
- Plus Haut
- 0.0499
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 2.04%
- Changement Mensuel
- 28.94%
- Changement à 6 Mois
- -42.71%
- Changement Annuel
- -42.71%
