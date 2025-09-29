КотировкиРазделы
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.

0.0401 USD 0.0008 (2.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFSCW за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0401, а максимальная — 0.0499.

Следите за динамикой DEFSEC Technologies Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFSCW сегодня?

DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) сегодня оценивается на уровне 0.0401. Инструмент торгуется в пределах 2.04%, вчерашнее закрытие составило 0.0393, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSCW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DEFSEC Technologies Inc.?

DEFSEC Technologies Inc. в настоящее время оценивается в 0.0401. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.71% и USD. Отслеживайте движения DFSCW на графике в реальном времени.

Как купить акции DFSCW?

Вы можете купить акции DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) по текущей цене 0.0401. Ордера обычно размещаются около 0.0401 или 0.0431, тогда как 4 и -12.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSCW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFSCW?

Инвестирование в DEFSEC Technologies Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0200 - 0.0700 и текущей цены 0.0401. Многие сравнивают 28.94% и -42.71% перед размещением ордеров на 0.0401 или 0.0431. Изучайте ежедневные изменения цены DFSCW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DEFSEC Technologies Inc.?

Самая высокая цена DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) за последний год составила 0.0700. Акции заметно колебались в пределах 0.0200 - 0.0700, сравнение с 0.0393 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DEFSEC Technologies Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DEFSEC Technologies Inc.?

Самая низкая цена DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) за год составила 0.0200. Сравнение с текущими 0.0401 и 0.0200 - 0.0700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSCW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFSCW?

В прошлом DEFSEC Technologies Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0393 и -42.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0401 0.0499
Годовой диапазон
0.0200 0.0700
Предыдущее закрытие
0.0393
Open
0.0459
Bid
0.0401
Ask
0.0431
Low
0.0401
High
0.0499
Объем
4
Дневное изменение
2.04%
Месячное изменение
28.94%
6-месячное изменение
-42.71%
Годовое изменение
-42.71%
