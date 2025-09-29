- Обзор рынка
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
Курс DFSCW за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0401, а максимальная — 0.0499.
Следите за динамикой DEFSEC Technologies Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFSCW сегодня?
DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) сегодня оценивается на уровне 0.0401. Инструмент торгуется в пределах 2.04%, вчерашнее закрытие составило 0.0393, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSCW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DEFSEC Technologies Inc.?
DEFSEC Technologies Inc. в настоящее время оценивается в 0.0401. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.71% и USD. Отслеживайте движения DFSCW на графике в реальном времени.
Как купить акции DFSCW?
Вы можете купить акции DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) по текущей цене 0.0401. Ордера обычно размещаются около 0.0401 или 0.0431, тогда как 4 и -12.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSCW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFSCW?
Инвестирование в DEFSEC Technologies Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0200 - 0.0700 и текущей цены 0.0401. Многие сравнивают 28.94% и -42.71% перед размещением ордеров на 0.0401 или 0.0431. Изучайте ежедневные изменения цены DFSCW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DEFSEC Technologies Inc.?
Самая высокая цена DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) за последний год составила 0.0700. Акции заметно колебались в пределах 0.0200 - 0.0700, сравнение с 0.0393 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DEFSEC Technologies Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DEFSEC Technologies Inc.?
Самая низкая цена DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) за год составила 0.0200. Сравнение с текущими 0.0401 и 0.0200 - 0.0700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSCW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFSCW?
В прошлом DEFSEC Technologies Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0393 и -42.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0393
- Open
- 0.0459
- Bid
- 0.0401
- Ask
- 0.0431
- Low
- 0.0401
- High
- 0.0499
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 2.04%
- Месячное изменение
- 28.94%
- 6-месячное изменение
- -42.71%
- Годовое изменение
- -42.71%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%