DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
DFSCWの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0401の安値と0.0499の高値で取引されました。
DEFSEC Technologies Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFSCW株の現在の価格は？
DEFSEC Technologies Inc.の株価は本日0.0401です。2.04%内で取引され、前日の終値は0.0393、取引量は4に達しました。DFSCWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DEFSEC Technologies Inc.の株は配当を出しますか？
DEFSEC Technologies Inc.の現在の価格は0.0401です。配当方針は会社によりますが、投資家は-42.71%やUSDにも注目します。DFSCWの動きはライブチャートで確認できます。
DFSCW株を買う方法は？
DEFSEC Technologies Inc.の株は現在0.0401で購入可能です。注文は通常0.0401または0.0431付近で行われ、4や-12.64%が市場の動きを示します。DFSCWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFSCW株に投資する方法は？
DEFSEC Technologies Inc.への投資では、年間の値幅0.0200 - 0.0700と現在の0.0401を考慮します。注文は多くの場合0.0401や0.0431で行われる前に、28.94%や-42.71%と比較されます。DFSCWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DEFSEC Technologies Inc.の株の最高値は？
DEFSEC Technologies Inc.の過去1年の最高値は0.0700でした。0.0200 - 0.0700内で株価は大きく変動し、0.0393と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DEFSEC Technologies Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DEFSEC Technologies Inc.の株の最低値は？
DEFSEC Technologies Inc.(DFSCW)の年間最安値は0.0200でした。現在の0.0401や0.0200 - 0.0700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSCWの動きはライブチャートで確認できます。
DFSCWの株式分割はいつ行われましたか？
DEFSEC Technologies Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0393、-42.71%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0393
- 始値
- 0.0459
- 買値
- 0.0401
- 買値
- 0.0431
- 安値
- 0.0401
- 高値
- 0.0499
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 2.04%
- 1ヶ月の変化
- 28.94%
- 6ヶ月の変化
- -42.71%
- 1年の変化
- -42.71%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4