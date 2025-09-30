クォートセクション
通貨 / DFSCW
株に戻る

DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.

0.0401 USD 0.0008 (2.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFSCWの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0401の安値と0.0499の高値で取引されました。

DEFSEC Technologies Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DFSCW株の現在の価格は？

DEFSEC Technologies Inc.の株価は本日0.0401です。2.04%内で取引され、前日の終値は0.0393、取引量は4に達しました。DFSCWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DEFSEC Technologies Inc.の株は配当を出しますか？

DEFSEC Technologies Inc.の現在の価格は0.0401です。配当方針は会社によりますが、投資家は-42.71%やUSDにも注目します。DFSCWの動きはライブチャートで確認できます。

DFSCW株を買う方法は？

DEFSEC Technologies Inc.の株は現在0.0401で購入可能です。注文は通常0.0401または0.0431付近で行われ、4や-12.64%が市場の動きを示します。DFSCWの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFSCW株に投資する方法は？

DEFSEC Technologies Inc.への投資では、年間の値幅0.0200 - 0.0700と現在の0.0401を考慮します。注文は多くの場合0.0401や0.0431で行われる前に、28.94%や-42.71%と比較されます。DFSCWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DEFSEC Technologies Inc.の株の最高値は？

DEFSEC Technologies Inc.の過去1年の最高値は0.0700でした。0.0200 - 0.0700内で株価は大きく変動し、0.0393と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DEFSEC Technologies Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DEFSEC Technologies Inc.の株の最低値は？

DEFSEC Technologies Inc.(DFSCW)の年間最安値は0.0200でした。現在の0.0401や0.0200 - 0.0700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFSCWの動きはライブチャートで確認できます。

DFSCWの株式分割はいつ行われましたか？

DEFSEC Technologies Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0393、-42.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0401 0.0499
1年のレンジ
0.0200 0.0700
以前の終値
0.0393
始値
0.0459
買値
0.0401
買値
0.0431
安値
0.0401
高値
0.0499
出来高
4
1日の変化
2.04%
1ヶ月の変化
28.94%
6ヶ月の変化
-42.71%
1年の変化
-42.71%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4