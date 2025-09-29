- Panorámica
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
El tipo de cambio de DFSCW de hoy ha cambiado un 2.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0401, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0499.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DEFSEC Technologies Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFSCW hoy?
DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) se evalúa hoy en 0.0401. El instrumento se negocia dentro de 2.04%; el cierre de ayer ha sido 0.0393 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFSCW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DEFSEC Technologies Inc.?
DEFSEC Technologies Inc. se evalúa actualmente en 0.0401. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -42.71% y USD. Monitoree los movimientos de DFSCW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFSCW?
Puede comprar acciones de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) al precio actual de 0.0401. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0401 o 0.0431, mientras que 4 y -12.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFSCW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFSCW?
Invertir en DEFSEC Technologies Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0200 - 0.0700 y el precio actual 0.0401. Muchos comparan 28.94% y -42.71% antes de colocar órdenes en 0.0401 o 0.0431. Estudie los cambios diarios de precios de DFSCW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DEFSEC Technologies Inc.?
El precio más alto de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) en el último año ha sido 0.0700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0200 - 0.0700, una comparación con 0.0393 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DEFSEC Technologies Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DEFSEC Technologies Inc.?
El precio más bajo de DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) para el año ha sido 0.0200. La comparación con los actuales 0.0401 y 0.0200 - 0.0700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFSCW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFSCW?
En el pasado, DEFSEC Technologies Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0393 y -42.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0393
- Open
- 0.0459
- Bid
- 0.0401
- Ask
- 0.0431
- Low
- 0.0401
- High
- 0.0499
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 2.04%
- Cambio mensual
- 28.94%
- Cambio a 6 meses
- -42.71%
- Cambio anual
- -42.71%
