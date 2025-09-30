- Übersicht
DFSCW: DEFSEC Technologies Inc.
Der Wechselkurs von DFSCW hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0401 bis zu einem Hoch von 0.0499 gehandelt.
Verfolgen Sie die DEFSEC Technologies Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFSCW heute?
Die Aktie von DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) notiert heute bei 0.0401. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0393 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von DFSCW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFSCW Dividenden?
DEFSEC Technologies Inc. wird derzeit mit 0.0401 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -42.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFSCW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFSCW-Aktien?
Sie können Aktien von DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) zum aktuellen Kurs von 0.0401 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0401 oder 0.0431 platziert, während 4 und -12.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFSCW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFSCW-Aktien?
Bei einer Investition in DEFSEC Technologies Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0200 - 0.0700 und der aktuelle Kurs 0.0401 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 28.94% und -42.71%, bevor sie Orders zu 0.0401 oder 0.0431 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFSCW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DEFSEC Technologies Inc.?
Der höchste Kurs von DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0700. Innerhalb von 0.0200 - 0.0700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0393 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DEFSEC Technologies Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DEFSEC Technologies Inc.?
Der niedrigste Kurs von DEFSEC Technologies Inc. (DFSCW) im Laufe des Jahres betrug 0.0200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0401 und der Spanne 0.0200 - 0.0700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFSCW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFSCW statt?
DEFSEC Technologies Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0393 und -42.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0393
- Eröffnung
- 0.0459
- Bid
- 0.0401
- Ask
- 0.0431
- Tief
- 0.0401
- Hoch
- 0.0499
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 2.04%
- Monatsänderung
- 28.94%
- 6-Monatsänderung
- -42.71%
- Jahresänderung
- -42.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4