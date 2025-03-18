CotaçõesSeções
Moedas / DFEV
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF

31.87 USD 0.12 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DFEV para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.79 e o mais alto foi 31.87.

Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DFEV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DFEV hoje?

Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) está avaliado em 31.87. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 31.75, e o volume de negociação atingiu 272. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFEV em tempo real.

As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF pagam dividendos?

Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF está avaliado em 31.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.59% e USD. Monitore os movimentos de DFEV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DFEV?

Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) pelo preço atual 31.87. Ordens geralmente são executadas perto de 31.87 ou 32.17, enquanto 272 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFEV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DFEV?

Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF envolve considerar a faixa anual 23.60 - 32.69 e o preço atual 31.87. Muitos comparam 4.73% e 17.91% antes de enviar ordens em 31.87 ou 32.17. Estude as mudanças diárias de preço de DFEV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Emerging Markets Value ETF?

O maior preço de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) no último ano foi 32.69. As ações oscilaram bastante dentro de 23.60 - 32.69, e a comparação com 31.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Emerging Markets Value ETF?

O menor preço de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) no ano foi 23.60. A comparação com o preço atual 31.87 e 23.60 - 32.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFEV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFEV?

No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.75 e 11.59% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.79 31.87
Faixa anual
23.60 32.69
Fechamento anterior
31.75
Open
31.83
Bid
31.87
Ask
32.17
Low
31.79
High
31.87
Volume
272
Mudança diária
0.38%
Mudança mensal
4.73%
Mudança de 6 meses
17.91%
Mudança anual
11.59%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8