- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF
A taxa do DFEV para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.79 e o mais alto foi 31.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEV Notícias
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFEV hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) está avaliado em 31.87. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 31.75, e o volume de negociação atingiu 272. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFEV em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF está avaliado em 31.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.59% e USD. Monitore os movimentos de DFEV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFEV?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) pelo preço atual 31.87. Ordens geralmente são executadas perto de 31.87 ou 32.17, enquanto 272 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFEV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFEV?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF envolve considerar a faixa anual 23.60 - 32.69 e o preço atual 31.87. Muitos comparam 4.73% e 17.91% antes de enviar ordens em 31.87 ou 32.17. Estude as mudanças diárias de preço de DFEV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Emerging Markets Value ETF?
O maior preço de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) no último ano foi 32.69. As ações oscilaram bastante dentro de 23.60 - 32.69, e a comparação com 31.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Emerging Markets Value ETF?
O menor preço de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) no ano foi 23.60. A comparação com o preço atual 31.87 e 23.60 - 32.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFEV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFEV?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.75 e 11.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.75
- Open
- 31.83
- Bid
- 31.87
- Ask
- 32.17
- Low
- 31.79
- High
- 31.87
- Volume
- 272
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 4.73%
- Mudança de 6 meses
- 17.91%
- Mudança anual
- 11.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8