DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF
Der Wechselkurs von DFEV hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.79 bis zu einem Hoch von 31.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFEV heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) notiert heute bei 31.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.75 und das Handelsvolumen erreichte 272. Das Live-Chart von DFEV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFEV Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF wird derzeit mit 31.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFEV zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFEV-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) zum aktuellen Kurs von 31.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.87 oder 32.17 platziert, während 272 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFEV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFEV-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF müssen die jährliche Spanne 23.60 - 32.69 und der aktuelle Kurs 31.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.73% und 17.91%, bevor sie Orders zu 31.87 oder 32.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFEV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Markets Value ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) im vergangenen Jahr lag bei 32.69. Innerhalb von 23.60 - 32.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Markets Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) im Laufe des Jahres betrug 23.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.87 und der Spanne 23.60 - 32.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFEV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFEV statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.75 und 11.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.75
- Eröffnung
- 31.83
- Bid
- 31.87
- Ask
- 32.17
- Tief
- 31.79
- Hoch
- 31.87
- Volumen
- 272
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 4.73%
- 6-Monatsänderung
- 17.91%
- Jahresänderung
- 11.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8