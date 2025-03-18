- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF
Le taux de change de DFEV a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.63 et à un maximum de 31.86.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEV Nouvelles
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFEV aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF est cotée à 31.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.57%, a clôturé hier à 31.57 et son volume d'échange a atteint 487. Le graphique en temps réel du cours de DFEV présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF est actuellement valorisé à 31.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFEV.
Comment acheter des actions DFEV ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF au cours actuel de 31.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.75 ou de 32.05, le 487 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFEV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFEV ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.60 - 32.69 et le prix actuel 31.75. Beaucoup comparent 4.34% et 17.46% avant de passer des ordres à 31.75 ou 32.05. Consultez le graphique du cours de DFEV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Emerging Markets Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Emerging Markets Value ETF l'année dernière était 32.69. Au cours de 23.60 - 32.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Emerging Markets Value ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) sur l'année a été 23.60. Sa comparaison avec 31.75 et 23.60 - 32.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFEV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFEV a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.57 et 11.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.57
- Ouverture
- 31.81
- Bid
- 31.75
- Ask
- 32.05
- Plus Bas
- 31.63
- Plus Haut
- 31.86
- Volume
- 487
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- 4.34%
- Changement à 6 Mois
- 17.46%
- Changement Annuel
- 11.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8