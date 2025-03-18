报价部分
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF

31.85 USD 0.10 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFEV汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点31.79和高点31.87进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFEV股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF股票今天的定价为31.85。它在0.31%范围内交易，昨天的收盘价为31.75，交易量达到75。DFEV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF目前的价值为31.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.52%和USD。实时查看图表以跟踪DFEV走势。

如何购买DFEV股票？

您可以以31.85的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF股票。订单通常设置在31.85或32.15附近，而75和0.06%显示市场活动。立即关注DFEV的实时图表更新。

如何投资DFEV股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF需要考虑年度范围23.60 - 32.69和当前价格31.85。许多人在以31.85或32.15下订单之前，会比较4.67%和。实时查看DFEV价格图表，了解每日变化。

Dimensional Emerging Markets Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Emerging Markets Value ETF的最高价格是32.69。在23.60 - 32.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF的绩效。

Dimensional Emerging Markets Value ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Emerging Markets Value ETF（DFEV）的最低价格为23.60。将其与当前的31.85和23.60 - 32.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFEV股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.75和11.52%中可见。

日范围
31.79 31.87
年范围
23.60 32.69
前一天收盘价
31.75
开盘价
31.83
卖价
31.85
买价
32.15
最低价
31.79
最高价
31.87
交易量
75
日变化
0.31%
月变化
4.67%
6个月变化
17.83%
年变化
11.52%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8