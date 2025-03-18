- 概要
DFEV: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEVの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり31.79の安値と31.87の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DFEV News
よくあるご質問
DFEV株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFの株価は本日31.85です。0.31%内で取引され、前日の終値は31.75、取引量は75に達しました。DFEVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFの現在の価格は31.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.52%やUSDにも注目します。DFEVの動きはライブチャートで確認できます。
DFEV株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFの株は現在31.85で購入可能です。注文は通常31.85または32.15付近で行われ、75や0.06%が市場の動きを示します。DFEVの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFEV株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFへの投資では、年間の値幅23.60 - 32.69と現在の31.85を考慮します。注文は多くの場合31.85や32.15で行われる前に、4.67%や17.83%と比較されます。DFEVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional Emerging Markets Value ETFの株の最高値は？
Dimensional Emerging Markets Value ETFの過去1年の最高値は32.69でした。23.60 - 32.69内で株価は大きく変動し、31.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional Emerging Markets Value ETFの株の最低値は？
Dimensional Emerging Markets Value ETF(DFEV)の年間最安値は23.60でした。現在の31.85や23.60 - 32.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFEVの動きはライブチャートで確認できます。
DFEVの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.75、11.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.75
- 始値
- 31.83
- 買値
- 31.85
- 買値
- 32.15
- 安値
- 31.79
- 高値
- 31.87
- 出来高
- 75
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- 4.67%
- 6ヶ月の変化
- 17.83%
- 1年の変化
- 11.52%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8